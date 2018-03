Conferințele Bookland Evolution revin la Brașov

Viitorul Romaniei sta in mainile tinerilor de azi - Cine le insufla tinerilor dorinta de a face ceva cu viata lor? Cine le asigura acele momente revelatorii, care le ghideaza apoi pasii inspre obiectivele personale si profesionale care li se potrivesc cu adevarat? Raspunsurile vin in aceasta ordine: familia, prietenii, scoala, mass media.

Ȋnsa oare e suficient sa fii ancorat/a in cele 4 cercuri? Cum ar fi sa primesti nemijlocit sfatul (si poate chiar mentoratul) unui om de succes, pe care-l admiri, dar pe care nu ai avut inca sansa sa-l intalnesti... citeste mai mult