Adrian Taraş, managing director al producătorului de fire Transilana din Ghimbav (judeţul Braşov), spune că societatea a reuşit să supravieţuiască după’90 mizând pe segmente de nişă şi pe exporturi.

„Suntem o companie mică, dar am ajuns în anul 82 de activitate. Bazele societăţii au fost puse acum 82 de ani, a fost o afacere privată, mai apoi naţionalizată, fiind martora dezvoltării haotice din comunism. Imediat după ‘90 am rămas fără piaţă, fără bani, fără clienţi şi nu ştiam cu ce se „mănâncă“ piaţa. Am avut un handicap mare, nici acum nu pot să-mi explic cum am trecut peste acei ani dificili. Dar am... citeste mai mult