Cea de-a VI-a ediție a Conferinței Naționale a Managerilor de IT din România, organizată de către CIO Council și Revista CARIERE, va avea loc pe 16 mai 2018 la Hotel Radisson Blu din București.

Evenimentul va reuni peste 250 de profesioniști și manageri din domeniul tehnologiei (CIOs și COOs), oferindu-le acestora o excelentă ocazie de a discuta despre noile tendințe IT: inteligența artificială, automatizare, robotizare, machine learning. Pe măsură ce tehnologia digitală își continuă avansul, noile reglementări GDPR și amenințările de securitate informatică pun o presiune extraordinară pe umerii CIOs și a decidenților din industria IT.

