Aceşti investitori ar urma să semneze contractul de preluare a clubului Dinamo cel târziu la sfârşitul lunii mai, a spus Adrian Thiess. De asemenea. s-a discutat cu oameni precum Ioan Andone şi Ciprian Marica.

"Pe 6 martie s-a semnat un non disclosure agreement. Şi am discutat cu Nicolae Badea şi Ionuţ Negoiţă. Investitorii au capacitatea financiară de a se implica la un asemenea club. Vor un proiect pe termen lung, un proiect occidental. Au principii corporatiste de a conduce un club. Dinamo este o echipă cu potenţial. Am vorbit cu mulţi oameni, printre care Marica şi Andone,... citeste mai mult

acum 9 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Adevarul in