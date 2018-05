Asociația Smart City Brașov organizează cea de a patra ediție a seriei de conferințe de ziua Europei, sub înaltul patronaj al Institutului Regiunilor Europene și în parteneriat strategic cu Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK Romania), Universitatea Transilvania din Brașov și Liceul Teoretic Johannes Honterus și Colegiul Național Andrei Șaguna.

În acest an tema aleasă este „Smart Tourism in a Smart Destination”.

Evenimentul, cu intrarea gratuită, va avea loc în data de 9 Mai 2018 în Brașov la Centrul Cultural Reduta (str.Apollonia Hirscher nr.8) începând cu ora 9:00.

Conferința organizată la Brașov, de către Asociația Smart City Brașov,