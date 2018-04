Ministerul Sănătăţii vrea ca bolnavii care au nevoie de tratament in străinătate să poată ajunge la clinică in aproximativ 10 zile de la depunerea dosarului. Anul trecut, doar şapte sălăjeni au primit o şansă la viaţă in spitale din afara Romaniei....

Salajeanul, 8 Februarie 2011