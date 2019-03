- Fostul Președinte al României Traian Băsescu vine la Oradea pentru a dezbate cu studenții o temă de actualitate: „Viitorul Uniunii Europene”.

Evenimentul are loc marți la orele 12:00 în Aula Magna a Universităţii. Traian Băsescu a susţinut o conferinţă similară la Universitatea de Vest din Timişoara, context în care a explicat de ce tema e una de mare actualitate. „Nimeni nu are răspuns în ceea ce privește Uniunea Europeană la întrebarea «Încotro?» Până găsim răspuns la această întrebare, vă propun să vorbim despre securitate. Fiindcă eu o tot spun de 10 ani, și cât am fost președinte am spus-o, și o să o spun până la capătul zilelor... citeste mai mult

