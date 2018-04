Sectia de Stiintele Naturii a Muzeului ‘Vasile Parvan’ din Barlad continuã sã informeze publicul vasluian cu privire la rezultatele cercetãrilor paleontologice realizate sub egida sa. Dupã cum a comunicat in diverse situatii, atat oficiale, cat si neoficiale, activitãtile de cercetare paleontologicã incepute acum 20 de ani in Podisul Barladului au ca rezultate inventarierea a peste 25 de puncte fosilifere in arealul judetului Vaslui si colectarea unui numeros si divers material paleontologic. Toate activitãtile desfãsurate in timp – prospectiuni paleontologice de teren,... citeste mai mult