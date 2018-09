Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a câștigat meciul de astăzi, de pe teren propriu, cu Dunărea Călărași, din etapa a treia a Ligii Naționale.

Gazdele au trăit însă periculos, formația călășeană conducând la pauză cu 16-11!

După pauză, HC Dobrogea Sud a revenit spectaculos și a reușit în cele din urmă să se impună la limită, cu emoții, scor 27-26. Am început dezastruos, în apărare și în atac, pentru o echipă cu experiență ca a noastră nu aveam voie să facem atât de multe greșeli. Bine că ne-am redresat. Am revenit de la vestiare cu… ceartă mare. Ne-a dat un refresh Zvonko la pauză și mă bucur că am câștigat primele puncte acasă!, a declarat... citeste mai mult