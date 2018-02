Conducerea Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT & C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, va propune acţionarilor reinvestirea profiturilor printr-o majorare de capital şi o distribuire de acţiuni gratuite către investitori.

„Propunerea managementului pentru alocarea acestor profituri este reinvestirea, aşa cum a fost explicat în planul de afaceri din Memorandumul de Informare publicat la listarea pe BVB.

