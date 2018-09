Ieri, 9 februarie, la ora 19:30, politistii l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din municipiu, in timp ce conducea autoturismul pe Calea Calarasilor, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca...

Info Braila, 10 Februarie 2017