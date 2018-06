Conducatorii auto vor primi 2 puncte de penalizare in cazul nerespectarii obligatiei de a purta centura de siguranta

Conducatorilor auto, precum si pasagerilor din autovehiculele prevazute cu centuri de siguranta, le revine obligatia de a le purta in timpul circulatiei pe drumurile publice, fie ele din localitate sau din afara acesteia

Sunt exceptati de la aceasta obligatie:

a) conducatorii de autoturisme, pe timpul executarii manevrei de mers inapoi sau care stationeaza;

b) femeile in stare vizibila de graviditate;

c) conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, in regim de taxi, când transporta pasageri;

d) persoanele care au certificat medical in care sa fie mentionata afectiunea care... citeste mai mult