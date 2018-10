Netcity are obligația să asigure accesul la infrastructură în condiții echivalente tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care solicită sau beneficiază deja de acces la infrastructură, dacă aceștia se află în circumstanțe echivalente. În cazul în care dezvoltatorul acordă condiții mai favorabile unui furnizor, atunci are obligația să acorde aceleași condiții tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii. Totodată, Netcity are obligația să asigure acces la infrastructură cel puțin în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea,... citeste mai mult

azi, 15:52 in IT&C, Vizualizari: 23 , Sursa: Agora in