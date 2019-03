Conditii de valorificare a deseurilor neferoase

Orice om are in locuinta deseuri neferoase. Fie ca este vorba despre cutiile de bere realizate din aluminiu, fie ca este vorba despre bronz sau cupru, toate gospodariile abunda in deseuri care sunt depozitate in mod corespunzator si care nu fac altceva decat sa polueze mediul inconjurator. ONG-urile care lupta pentru protejarea apelor si a solului, ii sfatuiesc pe romani sa isi indrepte atentia spre centrele de colectare a deseurilor. Acestea recicleaza atat deseurile feroase, cat si pe cele neferoase astfel... citeste mai mult

