• Mihai Mardale a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice Mihai Mardale, în vârstă de 40 de ani, a fost condamnat, definitiv, la o pedeapsă de 1 an de...

Obiectiv Braila, 15 Ianuarie 2018