• Marian S., de 29 de ani, a ajuns în faţa instanţei şi a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare cu suspendare sub supraveghere • el a intrat cu maşina într-un stâlp de electricitate, în zona Lukoil de pe Calea Călăraşilor



După ce a condus băut un autoturism, brăileanul Marian S., de 29 de ani, a ajuns în faţa instanţei şi a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentinţa s-a dat la sfârşitul anului trecut de Judecătoria Brăila şi a rămas definitivă la Curtea de Apel Galaţi.

Potrivit procurorului care a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, în data de 31 octombrie 2017, la ora 21.13, poliţiştii de la... citeste mai mult

