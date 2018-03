Un braşovean a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare, cu termen de încercare de doi ani, pentru o faptă de ultraj comisă în urmă cu un an şi jumătate.

Mai exact, bărbatul a fost oprit de poliţiştii din Săcele, în timp ce transporta lemne cu o căruţă, iar la verificarea documentelor de transport, s-a constatat că avizul de însoţire a materialului lemnos era expirat. În acest context, bărbatul a devenit violent verbal şi a adresat poliţiştilor injurii şi ameninţări cu acte de violenţă.

Brașoveanul a fost condamnat în primă instanţă de Judecătoria Braşov, la aproximativ un an de la comiterea faptei, însă inculpatul a atacat decizia, astfel că dosarul a... citeste mai mult