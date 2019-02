ÎCCJ a decis, joi seara, condamnarea lui Radu Mazăre la 9 ani si a lui Cristian Borcea la 5 ani de inchisoare, in dosare retrocedarilor ilegale de terenuri, potrivit Antena 3 şi Romania Tv.

Decizia este definitiva, fiind luata de un complet de 3 judecatori condus de Ionuț Matei.

La ultimul termen, procurorii DNA au cerut 15 ani pentru fostul edil din Constanta.

În dosar apare si Nicuşor Constantinescu.

Initial, pe fond, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat pe Radu Mazare la 4 ani cu suspendare, pe Nicusor Constantinescu la 3 ani cu suspendare, Cristian Borcea fiind achitat.



Radu Mazare este in prezent in Madagascar, iar Cristian Borcea...