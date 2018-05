Concursurile nationale scolare, prilej de promovare a adevãratei imagini a Vasluiului

De ceva timp, in fiecare an, municipiul Vaslui a fost ales sã gãzduiascã unul sau mai multe faze nationale ale unor concursuri ori olimpiadele scolare. Oaspetii veniti din intreaga tarã, elevi si pãrinti ori profesori, siau exprimat de fiecare datã admiratia pentru noua fatã a orasului, fiind plãcuti impresionati si de eforturile gazdelor in organizarea acestor evenimente. Ultimul asemenea eveniment, faza nationalã a Olimpiadei de Lingvisticã ‘Solomon Marcus’, nu a fãcut exceptie. Multi dintre cei 210 elevi si 45 de profesori din toate judetele tãrii si din Republica Moldova care au fost... citeste mai mult