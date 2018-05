La Lisabona are loc deschiderea oficială a concursului Eurovision. La Arena Altice, una dintre cele mai mari săli polivalente din Europa, concurenţii au fost întâmpinaţi nu pe covorul roşu, ci pe cel albastru, pentru că tema concursului din acest an va fi de inspiraţie nautică. Iar sloganul este 'Toată lumea la bord!'

Reprezentanta României, trupa The Humans, este deja în capitala Portugaliei şi a făcut mai multe repetiţii în ţinuta pentru spectacol. Artiştii s-au gândit şi la o surpriză pentru ziua concursului.

