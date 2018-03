Miercuri, 28 martie, ora 13, la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, în sala festivă, va avea loc premierea copiilor și tinerilor participanți la ediția a XV-a a Concursului de proză scurtă.



Concursul este organizat de Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” pentru marcarea Zilei Mondiale a Cărții pentru Copii și Tineret din 2 aprilie, în acest an fiind dedicat în mod special sărbătoririi . Tema din acest an a fost , iar publicul țintă copii din clasele VII-VIII și liceeni din clasele IX-XII.

Cei 31 de participanți din acest an, care s-au întors în timp pentru a realiza frumoase pagini despre eroi și evenimente istorice din orașul nostru, provin de la școlile gimnaziale ”Ioan... citeste mai mult