CONCURSUL „ARMONIILE DUNARII” IN ANUL CENTENARULUI/ Vineri 23 martie 2018

Cea de-a noua editie a Concursului National de Muzica Usoara pentru Copii “ARMONIILE DUNARII” Braila, organizata in anul aniversarii Centenarului Marii Uniri, va fi un prilej de punere in valoare a tinerilor interpreti de muzica usoara.

Vineri, 23 martie 2018, incepand cu ora 10.30, in Sala de concerte a Palatului „Lyra” din Braila se va desfasura cea de-a noua editie a Concursului National de Muzica Usoara pentru Copii “ARMONIILE DUNARII”, organizat de Scoala Populara de Arte „Vespasian Lungu”, cu... citeste mai mult