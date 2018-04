Concurs si expozitie de Kendama in Braila Mall, alaturi de CRBL

Competitia va avea loc pe 21 aprilie, in zona Cinema City a centrului comercial



Peste 500 de kendame in editie limitata sau unicat vor fi expuse in Braila Mall intre 16 si 21 aprilie

Braila, 16 aprilie 2018 – Incepand de astazi, Braila Mall devine destinatia pasionatilor de kendama. Pana pe 21 aprilie, peste 500 de kendame in model unicat vor fi expuse in centrul comercial pentru vizitatori, iar sambata, copiii pot participa la concursul „7 TO SMOKE” alaturi de CRBL, jucator profesionist de kendama si unul dintre cei mai cunoscuti promotori ai acestui joc in Romania.

Competitia „7 TO SMOKE” este destinata tuturor copiilor cu varsta cuprinsa intre 6... citeste mai mult

