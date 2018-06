Concurs pentru postul vacant de director la S.C. Drumuri Municipale Fetești

1.CERINTE GENERALE :

a. Sa cunoasca limba romana si termenii de specialitate;

b. Sa fie apti pentru functia/meseria ce urmeaza sa o ocupe, din punct de vedere al sanatatii, in baza avizului emis de medicul de familie;

c. Studii si vechime necesare precum si specializarea ocuparii functiei;

d. Sa nu fi avut C.I.M.desfacut pentru abateri disciplinare;

e. Sa nu fi avut condamnari penale pentru care nu a intervenit reabilitarea sau alte cazuri speciale;

f. Abilitati de comunicare si relationare.

2. CERINTE SPECIFICE:

a. Nivelul studiilor- de lunga durata in:

* Absolvent al unei facutati de management economic,... citeste mai mult

