Concurs pentru 2.015 posturi de conducere in cadrul structurilor MAI Guvernul a aprobat Memorandumul propus de Ministerul Afacerilor Interne privind scoaterea la concurs a 2.015 functii de conducere existente la nivelul institutiilor aflate in Aparatul Central si al institutiilor aflate in subordinea si coordonarea MAI.

Memorandumul aprobat de Guvern face parte din pachetul de eficientizare a actului managerial in Ministerul Afacerilor Interne. Posturile deblocate prin Memorandum vor fi ocupate doar prin concursuri organizate in conditiile legii, in functie de specificul fiecarei functii in parte.

