Pe lângă recunoaşterea timpurie a calificării, elevii câştigători vor primi materialele necesare pentru a profesa în aceste ocupaţii cât şi premii în valoare de sute de lei.

Andreea Maria spune că din liceu a început să o pasioneze makeup-ul. ,,Îmi machiam mama şi prietenele, iar ele erau foarte încântate de rezultat. Tot de atunci am vrut să fac cursuri ca să mă specializez. Am început cu cosmetica, unde am învăţat ce fel de produse se folosesc pentru anumite tipuri de ten. Cred că este o... citeste mai mult

azi, 06:49 in Educatie, Vizualizari: 42 , Sursa: Adevarul in