Astfel, la Montreal s-au înscris toate jucătoarele din Top 25 WTA. În plus, Serena Williams, de trei ori campioană la Rogers Cup, a primit un wild-card.

Serena Williams, locul 27 WTA, va reveni în Canada după o pauză de patru ani. În 2014, ea a ajuns în semifinale. Ea a câştigat turneul în 2001, 2011 şi 2013 la Toronto. Rogers Cup se joacă alternativ, un an la Montreal, un an la Toronto.

„Suntem încântaţi să anunţăm prezenţa Serenei Williams la Montreal. După ce am anunţat lista de start, ne mai lipsea o singură jucătoare pentru a avea un turneu de vis, Serena“, a... citeste mai mult

