Banca Nationala a sanctionat doua banci in primele 8 luni: Patria Bank (cu avertisment scris) si Bancpost (cu amenda de 25.000 de lei), dupa ce anul trecut aplicase 55 de sanctiuni iar in 2015 alte 14 sanctiuni. Patria Bank este banca rezultata in...

Hot News, 5 Septembrie 2017