Concurenta a autorizat redobandirea controlului asupra UTI Holdings BV si UTI Holdings Real Estate Development Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care TIU Holdings Limited a redobandit controlul asupra UTI Holdings BV si UTI Real Estate Development BV ca urmare a unei actiuni de separare a actionarilor TIU Holdings si UTI Investment Luxembourg Sarl.

Astfel, contractul dintre TIU Holdings si UTI Lux are ca obiect cesiunea tuturor actiunilor detinute de UTI Lux in UTI Holdings, respectiv, in UTI RED, precum si cesiunea de actiuni ale UTI Headquarters SA, de catre UTI Holdings si Electroproiect SA catre UTI Lux. Conform Consiliului,... citeste mai mult