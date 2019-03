Hagi nu a avut ce să le reproşeze jucătorilor săi, după succesul cu FCSB, scor 2-1. "Regele" anunţă că Viitorul se luptă pentru locul 3 în acest playoff.

Hagi şi-a lăudat din plin jucătorii după succesul cu FCSB: "Felicit jucătorii pentru lupta pe care au făcut-o. A fost un meci foarte frumos. Cine a venit la stadion a văzut calitate multă. Ce am avut, am marcat. Am avut noroc, pentru că Steaua (n.r FCSB) a ratat foarte mult. Ei au avut neşansa în seara aceasta. Mijlocaşii au făcut un efort incredibil şi îi felicit. Sunt jucători care îşi capătă forma, zi de zi arată mai bine. Arătăm că... citeste mai mult

