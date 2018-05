Liviu Dragnea a fost singurul participant la întâlnire care a dat declaraţii. El a dat clarificări despre motivul pentru care întâlnirea a avut loc la Parlament, despre motivele creşterii preţurilor, dar şi despre relaţia BNR-Guvern.

De ce a avut loc întâlnirea la Parlament

„De ce a avut loc întâlnirea aici (la Parlament, n.r.)? După cum ştiţi a fost un schimb de scrisori între mine şi guvernatorul Mugur Isărescu. Am convenit astăzi să facem publice aceste scrisori, am rugat colegii să le publice imediat. De asemenea era stabilită o frecvenţă de întâlniri între Guvern şi BNR şi am convenit toţi trei să aibă loc o întâlnire comună şi să aibăp loc... citeste mai mult