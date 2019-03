Senatul României a mandatat Comisia Economică a Senatului să desfășoare o anchetă privind modul în care a fost închisă în 2013 o investigație cu privire la eventuala manipulare a ROBORULUI. După o lună de audieri, Comisia a decis să emită o concluzie preliminară.

Senatorul Daniel Zamfir a explicat concluziile Comisiei.

”Într-o majoritate covărșitoare, am ajuns la concluzia că ROBORUL nu are nicio legătură cu realitatea. ROBOR nu este ceea ce ni se spunea că trebuie să fie, adică media dobânzilor la care se împrumută băncile între ele. El este pur și simplu n indice care rezultă din niște aranjamente între băncile comerciale, sub... citeste mai mult

