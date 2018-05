Concluzie incredibila: Adaosul de vitamine este INUTIL!

Majoritatea adaosurilor de vitamine, atat de populare in intreaga lume, practic, nu exircita nici o influenta asupra starii de sanatate. Este concluzia la care au ajuns cercetatorii canadieni de la Universitatea din Toronto si care si-au publicat lucrarea pe aceasta tema in revista Science Daily.



Oamenii de stiinta au efectuat o analiza detaliata a stuiilor clinice randomizate, publicate in perioada 2012-2017. Astfel, s-a constatat ca vitaminele C si D, precum si calciul - cele mai raspandire adaosuri alimentare -... citeste mai mult