Românii nu ştiu şi se feresc să se implice, atunci când cineva are nevoie de primul ajutor. Frica sau neştiinţa, ne fac să rămânem pasivi, chiar dacă am putea salva o viaţă. La "Forţa de reacţie" cu Sonia Simionov am aflat cum trebuie să...

Antena 3, 14 Mai 2016