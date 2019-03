Constănțenii sunt așteptați, duminică, 10 martie a.c., și vineri, 15 martie a.c. la două concerte caritabile care au loc în municipiul Constanța, în cadrul campaniei Music for Autism.

Campania "Music for Autism" te invita duminică 10 martie de la ora 20 în The Library Constanţa, pentru o seară folk, alături de Emeric Imre si Walter Ghicolescu.

Emeric Imre e unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică folk, un om cu o conștiință socială vie și ardentă, un artist profund, ce cântă piese destinate sufletului.... citeste mai mult

