Concert vocal-simfonic sustinut de Orchestra de Camera a filarmonicii dirijata de maestrul Petrea Gogu

Filarmonica "Lyra-George Cavadia" Braila invita publicul meloman, vineri 13 aprilie 2018, cu incepere de la ora 18:30, in Sala de Concerte "Dr. Nicu Teodorescu" a Palatului "Lyra", la concertul vocal-simfonic sustinut de Orchestra de Camera a filarmonicii dirijata de maestrul Petrea Gogu.

Invitati:

MIRUNA IANCU-soprana

DUMITRU OBREJA-flaut

In program:

W. A. MOZART

J. S. BACH

G. F. HANDEL

F. SCHUBERT

P. MASCAGNI

C. FRANCK

G. FAURE

P. CONSTANTINESCU

Pret bilet: 30 lei... citeste mai mult