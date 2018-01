Concert vocal-simfonic aniversar

• spectacolul are loc joi, 5 mai, la Lyra Joi, 5 mai, de la ora 18:30, în Sala de Concerte a palatului "Lyra" are loc "Concertul vocal-simfonic", susţinut de Orchestra de Cameră a Filarmonicii "George Cavadia" Brăila, sub...

Obiectiv Braila, 5 Mai 2016