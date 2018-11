Celebra trupă britanică The Cure va concerta, pentru prima oară în România, pe 22 iulie 2019, în Piaţa Constituţiei, anunţă organizatorii.

Potrivit comunicatului, alături de The Cure vor concerta şi cei trei irlandezi de post-rock de la God is an Astronaut.

În peste 40 de ani de activitate muzicală, The Cure a avut în componenţă mai mult de 13 membri, la evenimentul din Bucureşti regăsindu-se: Simon Gallup - bas, Jasson Cooper - baterie, Roger O'Donnell - clape şi Reeves Gabrels - chitară şi Robert Smith - voce şi chitară.

Biletele sunt disponibile în reţeaua Eventim şi pe eventim.ro, începând de marţi, 6