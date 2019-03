Mâine, 8 martie, de la ora 21, în Log Out, trupa Taxi va susţine un concert dedicat doamnelor şi domnişoarelor. În al 20-lea an de activitate al trupei TAXI, aceasta are în portofoliu mii de concerte, o prezenţă la Eurovision, opt albume, multe clipuri şi nenumărate hituri. Liniile melodice revigorante şi versurile imprevizibile, romantice şi/sau ironice, transformă orice recital al trupei într-o experienţă memorabilă, de la care pleci cu fruntea descreţită şi cu refrenele pe buze. Preţul unui bilet: 50 lei.

