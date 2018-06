Vineri, 29 iunie 2018, locuitorii Mioveniului sunt așteptați cu mic cu mare, de la ora 20.00, în centrul civic al orașului, unde va avea loc un concert de excepție susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești. Evenimentul se desfășoară sub egida ”Zilelor Orașului Mioveni” iar accesul la concert este liber.

În program: Abba, Latino Gold,”La Paloma”, Tribut to Elvis, “Besame Mucho”,”Jalousie”- Jacob Gade, “Czardas”- M. McLean, Dans Ungar Nr.5 - Johannes Brahms, “Balada” - Ciprian Porumbescu, Waltz No. 2 - Dmitri Shostakovich, ”Voci de primăvară”, “Dunărea Albastră”, "Auf der Jagd",” Marșul lui Radetzky”, ''Trich-Trach ''... citeste mai mult

