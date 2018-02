În Sala de concerte a ”Palatului Lyra” are loc sâmbătă, 10 februarie 2018, ora 18,00, un concert simfonic susținut de Orchestra de cameră a Filarmonicii ”Lyra-George Cavadia”, dirijor Petrea Gogu, solist Alexandru Duda - fagot, membru al Orchestrei Simfonice București și prim fagotist al Orchestrei Fundației "Principesa Margareta" a României.

Concertul este organizat de Filarmonica ”Lyra-George Cavadia”, sub patronajul Consilului Judetean Braila, cu sprijinul Primariei Municipiului Braila, in parteneriat cu Garnizoana Braila.

Programul cuprinde lucrări ale compozitorilor: Franz Schubert - Uvertura în stil italian în Re major, D.59; Carl Maria von Weber -... citeste mai mult

