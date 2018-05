Concert regal la Sala Radio

Orchestra Naţională Radio organizeaza vineri, 11 mai, de la ora 19, un nou Concert regal susţinut de această dată sub bagheta lui RICARDO CASERO. Concertul va avea loc cu participarea unor membri ai familiei regale a României. Ca în fiecare an, concertul va începe cu Imnul regal de E. Hübsch. Acesta va fi urmat de Simfonia concertantă în mi bemol major pentru vioară, violă de Mozart, solişti ERIK SCHUMANN – vioară şi RĂZVAN POPOVICI – violă. În partea a doua a serii va putea fi ascultată celebra Simfonia fantastică de Hector Berlioz, punctul de maximă atracţie repertorială al serii.

Simfonia fantastică are ca subtitlu “Episod din viaţa unui artist”.... citeste mai mult

