Filarmonica Piteşti organizează joi, 15 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la sediul său de la Centrul Multifuncţional, un concert simfonic în care vor evolua ca soliști, sub bagheta dirijorului Tiberiu Oprea, corniştii Mihai Sîrbu şi Ioan Gabriel Luca. În program: Henry Purcell - Suita „Abdelazer ”, Georg Philipp Telemann - Concertul pentru 2 corni, cembalo și orchestră de coarde în Mi bemol major, Mihail Andricu - Simfonietta nr. 2, op. 40, și Jean Sibelius - Suita „Karelia”, op. 11 (selecțiuni). Precizez aici cî am ținut să interpretăm, sub semnul Centenarului, o superbă simfonie românească, prea puțin cunoscută și... citeste mai mult

