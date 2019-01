Joi, 17 ianuarie 2019, Doors Club îți dă întâlnire cu ORKID – quartetul de shoegazeri nervoși din București ce își definesc stilul ca fiind post-traumatic blues. Pentru ei este definitorie afecțiunea și respectul pentru balene, orci și tot felul de alte bestii marine, teresetre și extraterestre.

Având influențe diverse, de la punk la post-rock și de la blues la prog sau chiar muzică academică, Orkid au lansat primul lor LP – Standing Still in the Dark – în octombrie 2016, urmat de single-ul Beasts Apart în decembrie 2017, apoi de EP-ul (soundtrack) Suruaika în aprilie 2018. Ultimul lor single Daily Extinction a fost înregistrat avându-l ca producător pe Adrian... citeste mai mult

