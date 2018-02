Concert Lara Fabian la Cluj, 29 martie, Sala Polivalenta

Lara Fabian revine, dupa doi ani, la Cluj-Napoca, pe 29 martie, in cadrul turneului international de promovarea a noului sau album, Camouflage. Lara a inceput “Camouflage World Tour” pe 2 februarie 2018, in Statele Unite. In total, va sustine 40 de concerte, dintre care doua in Romania, iar ultimul va fi la Paris (Zenith), in iunie.

Fresh si senzuale, noile piese vor fi completate de emotia si caldura hiturilor precum „Je t’aime” si „Je suis malade”. Cea mai bine vanduta artista belgiana a tuturor timpurilor va sustine doua concerte in Romania: la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca pe 29 martie si la Sala Palatului din București pe 31 martie. Fanii Larei Fabian... citeste mai mult

