Concert la Colegiul de Arte

Vineri, 18 ianuarie, de la ora 19, în sala de concerte a Colegiului de Arte din Baia Mare, Asociaţia One Sound organizează concertul de jazz “The Land of Dreams” susţinut de Sorin Zlat Quartet feat. Gianluca Renzi (NY) & Gianni Gagliardi (ES). Alături de Sorin Zlat, pianist multipremiat şi lider al quartetului, pe scenă vor urca doi muzicieni foarte cunoscuţi în lumea internaţională a jazz-ului: contrabasistul new yorkez Gianluca Renzi, care este clasat printre primii 10 contrabasişti din lume, şi un foarte cunoscut saxofonist spaniol, Gianni Gagliardi. La tobe – Iulian Nicolau, unul din cei mai talentaţi percuţionişti ai noii generaţii. În deschiderea... citeste mai mult