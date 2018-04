Printre artiştii care au cântat la concertul istoric de la Phenian s-a aflat şi trupa feminină de K-pop ”Red Velvet”. Liderul coreean a bătut din palme, apoi s-a întâlnit cu artiştii în culise, unde şi-a făcut poze.



North Korean leader Kim Jong Un watches rare performance by South Korean pop stars visiting Pyongyang, media reports said. https://t.co/yMJ4zDpPOI

— The Associated Press (@AP) April 1, 2018

Este prima "delegaţie muzicală' care a vizitat Coreea de Nord în ultimul deceniu şi are loc în contextul în care liderii celor două ţări de pe peninsula împărţită se pregătesc să se întâlnească la un summit intercoreean la finalul lunii aprilie.

