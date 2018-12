- După succesul primelor două ediții, Jazz Like That revine anul acesta pe scena Teatrului ”Regina Maria” din Oradea cu un concert extraordinar dedicat sărbătorilor de iarnă.

Luna decembrie este o lună a cadourilor, iar “Rewine Frank Sinatra Jazz Christmas Songs ” este invitația perfectă pentru toți cei care doresc să simtă farmecul unui spectacol rafinat, de bun gust și plin de emoții. Multe dintre cântecele de Crăciun sunt adevărate hituri ascultate an de an. Marii artiști precum Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin sau Nat King Cole sunt... citeste mai mult