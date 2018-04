Legendara trupa americana de hardcore/punk, Dead Kennedys, canta in premiera la Bucuresti pe 3 Iulie in Club Fabrica, primele 50 de bilete, la pretul de doar 75 de lei, se gasesc pe iabilet.ro, in magazinele Flanco si in reteaua iabilet.ro/retea

Formata in San Francisco, California in 1978, trupa a fost unul dintre pionerii miscarii punk rock si prima trupa de hardcore americana care a avut un impact major in Marea Britanie. Versurile lor au in genere tenta poltica si satirizeaza personalitatile vremurilor dar si autoritatea in general. Dead Kennedys a fost una dintre primele trupe cenzurate in magazinele de muzica in anii 80. Trupa a lansat doar patru albume de studio si un... citeste mai mult

