Concert de jazz la Colegiul de Arte

Azi (vineri, 18 ianuarie 2019), ora 19, în sala de spectacole a Colegiul de Arte din Baia Mare, Asociația One Sound organizează concertul de jazz “The Land of Dreams” susținut de Sorin Zlat, Gianluca Renzi, Gianni Gagliardi şi Iulian Nicolau. Cei 4 muzicieni (Italia, Spania și România) au pregătit un repertoriu diversificat, cu stiluri de la cool jazz la post-bop, latin, avant-garde. În deschiderea concertului, formația Just Jazz va susține un minirecital (este formată din studenți în anul I la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, foști elevi ai Colegiului de Arte din Baia Mare). Biletele... citeste mai mult

acum 15 min. in Educatie, Vizualizari: 6 , Sursa: Graiul Maramuresului in